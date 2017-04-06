Экс-тренер женской сборной России Владимир Королькевич заявил, что заинтересован в возвращении в команду.

«Я буду рад дать свое согласие на работу, тем более что с определенной частью команды я уже работал.

Но все будет зависеть от руководства, а не от моих амбиций. Поэтому надо пока подождать, есть те, кто против моего приглашения», – сказал Королькевич.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проведет дополнительную встречу, на которой будет решен вопрос о тренерском составе женской команды.

Королькевич работал с женской сборной России в олимпийский сезон перед Сочи и в постолимпийский сезон.

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