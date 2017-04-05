Гросс и Падин останутся тренерами мужской сборной России, решение о наставнике женской команды будет принято позже

Союз биатлонистов России (СБР) частично опубликовал состав тренерского штаба сборных России по биатлону на сезон-2017/18, утвержденный на заседании Правления СБР.

Мужскую команду будут тренировать Рикко Гросс и Андрей Падин, группу Антона Шипулина и Алексея Волкова будут готовить к сезону Андрей Крючков и Андрей Гербулов.

Тренерский состав женской сборной будет объявлен после дополнительной рабочей встречи, на которой будет вынесено окончательное решение.

Полный состав команд, включая тренеров-помощников и специалистов, будет объявлен дополнительно.