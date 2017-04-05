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    Гросс и Падин останутся тренерами мужской сборной России, решение о наставнике женской команды будет принято позже

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная России жен СБР Андрей Гербулов Андрей Падин Андрей Крючков

    Союз биатлонистов России (СБР) частично опубликовал состав тренерского штаба сборных России по биатлону на сезон-2017/18, утвержденный на заседании Правления СБР.

    Мужскую команду будут тренировать Рикко Гросс и Андрей Падин, группу Антона Шипулина и Алексея Волкова будут готовить к сезону Андрей Крючков и Андрей Гербулов.

    Тренерский состав женской сборной будет объявлен после дополнительной рабочей встречи, на которой будет вынесено окончательное решение.

    Полный состав команд, включая тренеров-помощников и специалистов, будет объявлен дополнительно.

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