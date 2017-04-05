Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович покинет свой пост, сообщает «Советский спорт».

Должность главного тренера будет устранена. В сезоне-2017/18 Касперович будет отвечать за подготовку резерва команды.

По информации издания, женскую команду может возглавить специалист, который ранее уже занимал должность старшего тренера сборной.

Напомним, что Правление Союза биатлонистов России (СБР) объявит состав тренерского штаба женской сборной после дополнительной рабочей встречи.