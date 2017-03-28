Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал работу тренеров сборной России и президента СБР Александра Кравцова.

«Это же катастрофа, вся команда развалилась напрочь. Плачевные результаты. Хотя Касперович говорит, что 80 процентов успеха.

В подготовительном периоде базовая подготовка была не такой, какой должна быть. Ведь Бабиков мог выиграть один старт. Что дальше произошло с ним и с Цветковым? Как их подвели к эстафете на чемпионате мира после спринта? Наверное, еще не успели угробить до конца.

Кто должен тренировать мужчин? Если бы согласился Володя Аликин, я бы с удовольствием пригласил.

На девушек смотреть стыдно – у них палки служат для того, чтобы не упасть. Очень слабый плечевой пояс у всех поголовно. Гонка должна приносить радость. Мы потеряли три года.

Как только пришел Кравцов, я просил: менять надо! Четыре-пять как минимум брать, тестировать молодых. За три года мы бы их выкатали. Старший тренер женской сборной Норицын – это провал.

На своем ли месте Кравцов? Надо у него спросить. Он же говорил: если девочки не готовы – должны сами это сказать. Вот пусть и он сам скажет. Способен ли он принять правильные кадровые решения? Три года этого не было. Думаю, надо сесть в узком кругу. Есть с кем обсуждать. И потом на тренерский совет вынести нормальное решение.

Касперович не справился со своими обязанностями. Эту должность надо аннулировать. С юниорами у него получилось. Здесь даже если собрать все его интервью – это не его уровень. Ему говорят одно – он перебивает, не выслушивает. Я постарше и позаслуженнее. Пытался ему подсказать – бесполезно.

Человека, который может стать единым начальником, у нас кроме Тихонова сегодня нет», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».