Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе сборной России и составе команды на новый сезон.

«Главные новости – будет изменение в тренерском штабе, сейчас идут консультации. Это будут специалисты, которые и раньше работали с мужскими командами. По тренерскому штабу женской команды могут быть определенные изменения. Кравцов объявит состав 5 апреля.

Будет группа Волкова и Шипулина и еще шесть спортсменов. У женщин остается одна группа. Ориентировочно это шесть человек. Фамилии в группе определит тренерский штаб, утвердит правление СБР», – сказал Якушев в эфире ТК «Наш спорт».