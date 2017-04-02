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    Владимир Якушев: «В сборной останется группа Шипулина и по 6 биатлонистов у мужчин и женщин»

    Теги сборная России сборная России жен СБР Антон Шипулин Алексей Волков Владимир Якушев

    Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе сборной России и составе команды на новый сезон.

    «Главные новости – будет изменение в тренерском штабе, сейчас идут консультации. Это будут специалисты, которые и раньше работали с мужскими командами. По тренерскому штабу женской команды могут быть определенные изменения. Кравцов объявит состав 5 апреля.

    Будет группа Волкова и Шипулина и еще шесть спортсменов. У женщин остается одна группа. Ориентировочно это шесть человек. Фамилии в группе определит тренерский штаб, утвердит правление СБР», – сказал Якушев в эфире ТК «Наш спорт».

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