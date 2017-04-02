Биатлонист Евгений Гараничев сегодня на чемпионате России в Тюмени выиграл масс-старт.

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Масс-старт

1. Евгений Гараничев – 38.09,8 (3)

2. Петр Пащенко – 14,7 (1)

3. Александр Логинов – 34,4 (4)

4. Алексей Волков – 47,1 (1)

5. Александр Поварницын – 58,3 (3)

6. Сергей Клячин – 1.03,3 (4)

7. Максим Буртасов – 1.05,6 (2)

8. Дмитрий Иванов – 1.13,6 (2)

9. Алексей Корнев – 1.20,2 (3)

10. Юрий Шопин – 1.26,2 (5)...

19. Алексей Слепов – 2.21,9 (8)