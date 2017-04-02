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    Чемпионат России. Масс-старт. Гараничев выиграл, Логинов – 3-й, Волков – 4-й

    Теги сборная России результаты чемпионат России Алексей Волков Сергей Клячин Евгений Гараничев Алексей Слепов Александр Логинов Максим Буртасов Алексей Корнев Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Дмитрий Иванов

    Биатлонист Евгений Гараничев сегодня на чемпионате России в Тюмени выиграл масс-старт.

    Чемпионат России

    Тюмень

    Мужчины

    Масс-старт

    1. Евгений Гараничев – 38.09,8 (3)
    2. Петр Пащенко – 14,7 (1)
    3. Александр Логинов – 34,4 (4)
    4. Алексей Волков – 47,1 (1)
    5. Александр Поварницын – 58,3 (3)
    6. Сергей Клячин – 1.03,3 (4)
    7. Максим Буртасов – 1.05,6 (2)
    8. Дмитрий Иванов – 1.13,6 (2)
    9. Алексей Корнев – 1.20,2 (3)
    10. Юрий Шопин – 1.26,2 (5)...
    19. Алексей Слепов – 2.21,9 (8)

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