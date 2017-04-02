Чемпионат России. Масс-старт. Гараничев выиграл, Логинов – 3-й, Волков – 4-й
Биатлонист Евгений Гараничев сегодня на чемпионате России в Тюмени выиграл масс-старт.
Чемпионат России
Тюмень
Мужчины
Масс-старт
1. Евгений Гараничев – 38.09,8 (3)
2. Петр Пащенко – 14,7 (1)
3. Александр Логинов – 34,4 (4)
4. Алексей Волков – 47,1 (1)
5. Александр Поварницын – 58,3 (3)
6. Сергей Клячин – 1.03,3 (4)
7. Максим Буртасов – 1.05,6 (2)
8. Дмитрий Иванов – 1.13,6 (2)
9. Алексей Корнев – 1.20,2 (3)
10. Юрий Шопин – 1.26,2 (5)...
19. Алексей Слепов – 2.21,9 (8)
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