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    Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Слепов выйдет на старт 6-м, Волков – 39-м, Логинов – 78-м, Бабиков – 89-м

    Теги сборная России результаты чемпионат России Александр Печенкин Алексей Волков Сергей Клячин Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Семен Сучилов Тимур Махамбетов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Алексей Шевченко

    Сегодня на чемпионате России пройдет мужская индивидуальная гонка.

    Чемпионат России

    Уват

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    Начало – 12.00 по московскому времени, трансляция – ТК «Матч ТВ»

    Старт-лист

    4. Тимур Махамбетов
    6. Алексей Слепов
    13. Кирилл Стрельцов
    18. Юрий Шопин
    25. Эдуард Латыпов
    31. Александр Поварницын
    39. Алексей Волков
    65. Александр Печенкин
    70. Сергей Клячин
    74. Семен Сучилов
    78. Александр Логинов
    81. Алексей Шевченко
    89. Антон Бабиков
    95. Матвей Елисеев
    96. Петр Пащенко

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