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    Чемпионат России. Гараничев победил в гонке преследования, Сучилов – 2-й, Бабиков – 3-й, Логинов – 4-й, Слепов – 5-й

    Теги сборная России результаты чемпионат России Сергей Клячин Евгений Гараничев Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Семен Сучилов Тимур Махамбетов Евгений Идинов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Алексей Шевченко Дмитрий Иванов

    26 марта на чемпионате России в Увате состоялся мужской пасьют. Победу одержал Евгений Гараничев.

    Чемпионат России

    Уват

    Мужчины

    Гонка преследования

    1. Евгений Гараничев – 34.36,1 (0)
    2. Семен Сучилов – 37,8 (2)
    3. Антон Бабиков – 44,1 (1)
    4. Александр Логинов – 1.08,6 (1)
    5. Алексей Слепов – 1.14,13 (6)
    6. Юрий Шопин – 1.25,5 (2)
    7. Алексей Шевченко – 1.37,0 (1)
    8. Петр Пащенко – 1.46,4 (0)
    9. Сергей Клячин – 2.16,5 (5)
    10. Александр Поварницын – 2.52,0 (4)
    11. Дмитрий Иванов – 3.02,4 (5)...
    15. Евгений Идинов –3.20,4 (3)
    16. Кирилл Стрельцов – 3.27,5 (4)
    30. Эдуард Латыпов – 4.33,9 (5)...
    33. Матвей Елисеев – 4.52,1 (8)...
    35. Тимур Махамбетов – 5.05,5 (5)

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