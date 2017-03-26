Чемпионат России. Гараничев победил в гонке преследования, Сучилов – 2-й, Бабиков – 3-й, Логинов – 4-й, Слепов – 5-й
26 марта на чемпионате России в Увате состоялся мужской пасьют. Победу одержал Евгений Гараничев.
Чемпионат России
Уват
Мужчины
Гонка преследования
1. Евгений Гараничев – 34.36,1 (0)
2. Семен Сучилов – 37,8 (2)
3. Антон Бабиков – 44,1 (1)
4. Александр Логинов – 1.08,6 (1)
5. Алексей Слепов – 1.14,13 (6)
6. Юрий Шопин – 1.25,5 (2)
7. Алексей Шевченко – 1.37,0 (1)
8. Петр Пащенко – 1.46,4 (0)
9. Сергей Клячин – 2.16,5 (5)
10. Александр Поварницын – 2.52,0 (4)
11. Дмитрий Иванов – 3.02,4 (5)...
15. Евгений Идинов –3.20,4 (3)
16. Кирилл Стрельцов – 3.27,5 (4)
30. Эдуард Латыпов – 4.33,9 (5)...
33. Матвей Елисеев – 4.52,1 (8)...
35. Тимур Махамбетов – 5.05,5 (5)
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