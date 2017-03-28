Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев поделился мнением о работе тренеров сборной России в прошедшем сезоне.

«В российском биатлоне нужны перемены. И чем быстрее, тем лучше. На мой взгляд, система была неверно выстроена. Работали наобум, как получится.

Ребята физически не готовы бежать весь сезон. Они ребята нескольких стартов. Для этого надо готовить функционально, может быть, несколько лет. Они физически намного слабее, чем остальные. Но они функционально могут подойти к одному старту.

Наши тренеры никогда не подводили команды к главному старту. Это должен быть профессионал, который это делал. Возьмите что мужскую, что женскую команды. Кроме Рикко Гросса, таких нет. И то он сам подводился, его подводили. Он пытается сделать на своем личном опыте.

В эстафете все зависело от Цветкова и Бабикова, которые по факту не были готовы к чемпионату мира. Но выступили идеально, не взяли ни одного патрона. И сумели добежать эти 7,5 км. Бабиков в конце вообще почти остановился. И Цветков тоже.

Гросса можно не снимать, если они хотят пользоваться немецкой поддержкой. Можно перевести его на должность второго тренера, поставить к нему нормального человека, который будет вести команду. Есть Аликин, Хованцев, Польховский, как бы его ни хаяли. С ними мы подводились к главным стартам хорошо.

Состояние женской сборной – не то, что трагедия, это результат работы команды. Но команда подобрана так, что вот это – максимум, что они смогли сделать.

Касперович руководил женской командой, он поставил удобных для себя ребят старшими тренерами. Они на что способны – то и показали. Женщины показали, что есть от чего оттолкнуться. Есть дно, мы уже опустились на самое дно.

Дальше можно просто не готовиться, взять любых спортсменок на местах, привезти на Олимпиаду – они так же выступят. Вообще можно не тратить деньги и не заниматься – вот это результат сегодняшней работы. Некого ставить на чемпионат мира – о чем мы говорим?

С нынешнего состояния женщины могут сбросить даже несколько минут. Нынешний проигрыш – просто фантастика.

Когда на чемпионате мира некому бежать – люди должны сами приходить и писать заявления: мы не справились, извините, не хватает сил и знаний.

Был просто провал, потому что не было ни подготовки, ни выступления на предолимпийской неделе. Я вообще не понимаю, как они собираются готовиться. По-моему, просто хаос.

Кравцову тяжело. Потому что команда не готова, потому что тренерский состав привел команду в неудовлетворительное состояние к чемпионату мира. Он пытался их регулировать, они уже искали, кого бы привезти. Искали варианты, как бы достойно выступить на чемпионата мира.

Конечно, работа главного тренера – не уровень Касперовича. Заниматься административной деятельность – это возможно. Если человек не справляется на любом посту, его снимают и не переживают.

Не надо делать несколько команд. Когда мы начинаем конкурировать между собой, то готовимся только к отбору. Хватит уже отбираться. На чемпионате мира мы получили то, что некому бежать. Доотбирались до такой степени, что все мертвые остались в декабре», – сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».