Чешский лыжник Ондржей Моравец заявил, что Международный союза биатлонистов (IBU) действую слишком лояльно в отношении проблемы допинга в России.

«IBU что-то делает, а что-то нет. Мне кажется, что организация слишком лояльна, особенно если сравнить с тем, что делает Международная федерация лыжных видов (FIS), которая сразу же отстранила титулованных нарушителей, таких как Легков и Вылегжанин. IBU не хватает решительных действий.

Да, что-то делается. Понятно, что штрафы – это ничто. Есть федерации, для которых штраф в размере миллиона евро – это много, но к ним не относятся крупнейшие страны – Россия, Германия, Норвегия.

Если страна, в которой употребляют допинг, теряет квоту, это наказание будет достаточным. Если такая мера будет принята, это будет маленькой победой», – сказал Моравец.

«Лишение чемпионата мира 2021 года – это такая небольшая пощечина русским, чтобы они видели, что нельзя получить все благодаря деньгам и влиянию. У них есть проблемы, которые нужно решать, а уж потом возвращаться к биатлонным стартам.

У меня есть информация от инсайдеров, что по допингу в России будут еще свидетели, которые предоставят новую информацию. Так что посмотрим, что будет дальше», – отметил Михал Шлезингр.