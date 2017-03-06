Онджей Моравец: «Антидопинговая система в России абсолютно не работает»
Чешский спортсмен Онджей Моравец прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.
«Я думаю, что решение верное, потому что после того, что произошло в Рио, организационный комитет не должен был разрешать России подавать заявку на право проведения чемпионата мира.
IBU сделал ошибку, разрешив Тюмени принять участие, и она выиграла, но отмена этого решения – это хорошо, потому что сейчас в России антидопинговая система абсолютно не работает, это плохо для спорта, поэтому это правильное наказание.
– Вы не считаете, что они наказывают российских болельщиков?
– Это не мое дело. Нормальные люди не поддерживают употребление допинга россиянами, а не пытаются наказать российских болельщиков», – сказал Моравец.
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