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    Онджей Моравец: «Антидопинговая система в России абсолютно не работает»

    Теги Ондржей Моравец сборная России допинг IBU сборная Чехии ЧМ-2021

    Чешский спортсмен Онджей Моравец прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.

     «Я думаю, что решение верное, потому что после того, что произошло в Рио, организационный комитет не должен был разрешать России подавать заявку на право проведения чемпионата мира.

    IBU сделал ошибку, разрешив Тюмени принять участие, и она выиграла, но отмена этого решения – это хорошо, потому что сейчас в России антидопинговая система абсолютно не работает, это плохо для спорта, поэтому это правильное наказание.

    Вы не считаете, что они наказывают российских болельщиков?

    – Это не мое дело. Нормальные люди не поддерживают употребление допинга россиянами, а не пытаются наказать российских болельщиков», – сказал Моравец.

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