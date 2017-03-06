Чешский спортсмен Онджей Моравец прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года.

«Я думаю, что решение верное, потому что после того, что произошло в Рио, организационный комитет не должен был разрешать России подавать заявку на право проведения чемпионата мира.

IBU сделал ошибку, разрешив Тюмени принять участие, и она выиграла, но отмена этого решения – это хорошо, потому что сейчас в России антидопинговая система абсолютно не работает, это плохо для спорта, поэтому это правильное наказание.

– Вы не считаете, что они наказывают российских болельщиков?

– Это не мое дело. Нормальные люди не поддерживают употребление допинга россиянами, а не пытаются наказать российских болельщиков», – сказал Моравец.