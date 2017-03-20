Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о причинах своего успеха.

«Это просто потрясающе. Думал, что такое невозможно. У меня было все, чтобы сделать это – хорошая форма и удача. Такой результат подтверждает – то, что я делал, сработало идеально – у меня не было плохо подготовленных лыж, спадов в форме, я не проваливался на огневом рубеже.

Я не выигрываю в спорте, где только два-три человека имеют возможность победить. Есть Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен, Антон Шипулин, Симон Шемп – у них у всех есть имя, они отличные гонщики.

В этом году Йоханнес заметно прибавил на рубеже, но несмотря на это, я обыграл его и одержал 14 побед. Это потрясающе, настоящее безумие. У меня нет слов. Уверен, что никогда не смогу повторить такое.

У меня нет хорошего объяснения успеху. Единственное, что могу сказать, что люблю этот вид спорта, люблю свою работу, возможно, больше, чем другие спортсмены. Я не пропустил ни одной гонки, даже сейчас, когда моя жена ждет ребенка.

Я в Холменколлене, я хотел выступать и даже не потому, что хотел первым одержать 14 побед в сезоне. Я хотел закончить сезон. Я рисковал пропустить роды, думаю, немногие на моем месте поступили бы так, учитывая, что победу в общем зачете я уже себе обеспечил.

Но я приехал, взял два подиума и победил и это характеризует меня как биатлониста», – сказал Фуркад.