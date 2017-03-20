Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги выступления команды в сезоне-2016/17.

«Задачи, которые ставились перед командой в сезоне, были решены практически на восемьдесят процентов. Основная задача была посмотреть тех спортсменов, которые способны на следующий год представлять сборную команду на Олимпийских играх.

Вторая задача – смоделировать подготовку к Играм. Выполняя первую задачу, мы успешно выступили на чемпионате мира – завоевали медали. Мужская команда выиграла в этом сезоне хрустальный глобус в зачете эстафет.

Просматривая спортсменов, мы увидели всех как в мужской команде, так и в женской. В этом году мы учли те ошибки, которые были раньше. Мы давали спортсменам возможность стартовать не в одной гонке или этапе, а на двух-трех этапах Кубка мира.

Что касается чемпионата мира – я считаю, что мужская команда выступила достаточно успешно. Шипулину не хватило буквально одного выстрела в нескольких гонках. Плюс выиграли две медали, одну из них – в самой престижной биатлонной дисциплине, классической эстафете.

К сожалению, были допущены ошибки при подводке молодых спортсменов, Антона Бабикова и Максима Цветкова.

Женская команда подошла к чемпионату мира в хорошем функциональном состоянии. Их скорость не упала, а даже выросла по сравнению с предыдущими этапами. Тренерский штаб абсолютно четко и грамотно спланировал заключительный этап подготовки.

Не получилось у девочек, к сожалению, со стрельбой – здесь у нас был провал. Будем еще разбираться и работать над этим», – сказал Касперович.