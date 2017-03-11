Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что у российского биатлониста Дмитрия Малышко есть «ставленник» среди тренеров мужской сборной России.

«Малышко – это ставленник кое-кого из тренерского штаба. В него постоянно верят. При этом Димка тоже может выступать хорошо. Но он – своеобразный парень. Его, как мне кажется, нужно готовить по-своему. Хотя это уже другая история», – сказала Резцова.

Также Резцова прокомментировала ситуацию с отбором в женской команде.

«Единой дружной команды, к сожалению, у нас нет. Каждый тренер всеми правдами и неправдами хочет впихнуть свою спортсменку в состав. Причем неважно, готова она сейчас или нет.

Нам нужен честный спортивный отбор. Сильнейшие должны ехать на первый этап Кубка мира. После этого тех, кто выступил там неудачно, меняем на тех, кто проявил себя на Кубке IBU. И эта циркуляция должна быть постоянно», – сказала Резцова.

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