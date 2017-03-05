Елисеев, Малышко, Шумилова, Виролайнен и Сливко вошли в состав сборной России на этап в Контиолахти
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет c 10 по 12 марта.
«В Контиолахти выступят Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев и Малышко. Много вопросов по Поварницыну, Волкову и Логинову – они выступят в Холменколлене.
У женщин выступят Акимова, Старых, Услугина, Сливко, Виролайнен и Шумилова. Миронова примет участие в Кубке IBU в Отепя. Кайшева может принять участие в Холменколлене, посмотрим на ее состояние», – рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович.
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