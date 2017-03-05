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    Елисеев, Малышко, Шумилова, Виролайнен и Сливко вошли в состав сборной России на этап в Контиолахти

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Кубок IBU Антон Шипулин Александр Касперович Алексей Волков Екатерина Шумилова Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Ирина Старых Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Матвей Елисеев

    Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в финском Контиолахти, который пройдет c 10 по 12 марта.

    «В Контиолахти выступят Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев и Малышко. Много вопросов по Поварницыну, Волкову и Логинову – они выступят в Холменколлене.

    У женщин выступят Акимова, Старых, Услугина, Сливко, Виролайнен и Шумилова. Миронова примет участие в Кубке IBU в Отепя. Кайшева может принять участие в Холменколлене, посмотрим на ее состояние», – рассказал главный тренер сборной России Александр Касперович.

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