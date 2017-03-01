Волков, Логинов и Виролайнен выступят на этапе Кубка мира в Холменколлене

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о ротации в команде на заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU.

«На этапах Кубка IBU в Контиолахти и Отепя у нас выступят Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Матвей Елисеев и Александр Логинов. После финала Кубка IBU Волков и Логинов переедут в Холменколлен для участия в этапе Кубка мира.

На Кубке IBU посмотрим состояние Малышко и Елисеева. Возможна ротация. Мы также помним про Тимура Махамбетова и Юрия Шопина, Семена Сучилова, Александра Поварницына. У нас большой выбор спортсменов, которых мы должны посмотреть на уровне Кубка мира.

В женской команде на этапах Кубка IBU выступит Дарья Виролайнен, которая специально готовилась к этим гонкам. Зная о ее проблемах со здоровьем, мы не привлекали ее на чемпионат мира. Сейчас посмотрим ее выступление в Контиолахти и Отепя, затем она примет участие в гонках Холменколлене.

Анна Никулина сейчас в общем зачете Кубка IBU занимает второе место. Также в гонках в Контиолахти и Отепя примут участие Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, привлекаем туда Ольгу Шестерикову, Анастасию Загоруйко и Екатерину Шумилову. Кроме того, в Отепя выступят юниоры Мошкова, Васнецова, Малиновский и Стрельцов», – сказал Касперович.