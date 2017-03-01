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    Волков, Логинов и Виролайнен выступят на этапе Кубка мира в Холменколлене

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Кубок IBU Анастасия Загоруйко (Романова) Александр Касперович Алексей Волков Екатерина Шумилова Дмитрий Малышко Александр Логинов Дарья Виролайнен Семен Сучилов Ульяна Кайшева Ольга Шестерикова Тимур Махамбетов Анна Никулина Александр Поварницын Виктория Сливко Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Игорь Малиновский Екатерина Мошкова Валерия Васнецова

    Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о ротации в команде на заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU.

    «На этапах Кубка IBU в Контиолахти и Отепя у нас выступят Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Матвей Елисеев и Александр Логинов. После финала Кубка IBU Волков и Логинов переедут в Холменколлен для участия в этапе Кубка мира.

    На Кубке IBU посмотрим состояние Малышко и Елисеева. Возможна ротация. Мы также помним про Тимура Махамбетова и Юрия Шопина, Семена Сучилова, Александра Поварницына. У нас большой выбор спортсменов, которых мы должны посмотреть на уровне Кубка мира.

    В женской команде на этапах Кубка IBU выступит Дарья Виролайнен, которая специально готовилась к этим гонкам. Зная о ее проблемах со здоровьем, мы не привлекали ее на чемпионат мира. Сейчас посмотрим ее выступление в Контиолахти и Отепя, затем она примет участие в гонках Холменколлене.

    Анна Никулина сейчас в общем зачете Кубка IBU занимает второе место. Также в гонках в Контиолахти и Отепя примут участие Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, привлекаем туда Ольгу Шестерикову, Анастасию Загоруйко и Екатерину Шумилову. Кроме того, в Отепя выступят юниоры Мошкова, Васнецова, Малиновский и Стрельцов», – сказал Касперович.

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