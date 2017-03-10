Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов подвел предварительные итоги выступления мужской сборной в сезоне-2016/17.

– Какую оценку поставите ребят и тренерскому штабу?

– В целом, устойчивая «четверка», которая могла бы при ряде определенных обстоятельств вылиться в более высокий балл. Главное, что сегодня тренерский штаб отчетливо понимает те проблемы, которые возникли в ходе сезона, и четко знает те задачи, которые им предстоит решить.

– Давайте по лидеру сборной – Антону Шипулину. Он в этом сезоне очень много ошибался. Почему? И какой выход из сложившейся ситуации?

– Ну, во-первых, не ошибается тот, кто не работает. Это спорт. Вчера мы провели разговор с тренерами, которые отвечают за подготовку Шипулина. И у Гербулова, и у Крючкова есть понимание, как выйти из этой ситуации и что нужно сделать, чтобы минимизировать ошибки у спортсмена, у которого такой высокий потенциал.

– Кто-то, кроме Шипулина, может претендовать у нас в команде на олимпийское золото?

– Загадывать за год до Олимпиады смысла нет. Да.

– Почему в команде Дмитрий Малышко? Болельщики критикуют, недоумевают. Многие его обыгрывали на этапах Кубка IBU, но он продолжает бегать.

– Не покажет результат – ну что ж, уйдет на самостоятельную подготовку. Я подчеркиваю это слово – на самостоятельную. И будет готовиться за счет региона, или за счет спонсоров, которые у него есть. Для того, чтобы попасть в команду на общих основаниях.

– Вспоминаю волнение на ЧМ перед эстафетой. Кто настоял на золотом составе?

– Волнение было перед смешанной эстафетой. А классическая была упорядочена всеми категориями тренеров, там волнений не было. А вот смешенная да, вызывала много вопросов. Скажу откровенно, пришлось просто-напросто волевым усилием сказать: мы обязаны, мы должны начать ЧМ с любой медали.

– Значит, вы были единодушны с тренерами, что состав, выигравший золото в классической эстафете, должен бежать?

– Безусловно, – сказал Кравцов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».