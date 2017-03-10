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    Александр Кравцов: «Если Малышко не покажет результат, то уйдет на самостоятельную подготовку»

    Теги сборная России СБР Александр Кравцов Антон Шипулин Дмитрий Малышко ЧМ-2017

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов подвел предварительные итоги выступления мужской сборной в сезоне-2016/17.

    Какую оценку поставите ребят и тренерскому штабу?

    – В целом, устойчивая «четверка», которая могла бы при ряде определенных обстоятельств вылиться в более высокий балл. Главное, что сегодня тренерский штаб отчетливо понимает те проблемы, которые возникли в ходе сезона, и четко знает те задачи, которые им предстоит решить.

    Давайте по лидеру сборной – Антону Шипулину. Он в этом сезоне очень много ошибался. Почему? И какой выход из сложившейся ситуации?

    – Ну, во-первых, не ошибается тот, кто не работает. Это спорт. Вчера мы провели разговор с тренерами, которые отвечают за подготовку Шипулина. И у Гербулова, и у Крючкова есть понимание, как выйти из этой ситуации и что нужно сделать, чтобы минимизировать ошибки у спортсмена, у которого такой высокий потенциал.

    Кто-то, кроме Шипулина, может претендовать у нас в команде на олимпийское золото?

    – Загадывать за год до Олимпиады смысла нет. Да.

    Почему в команде Дмитрий Малышко? Болельщики критикуют, недоумевают. Многие его обыгрывали на этапах Кубка IBU, но он продолжает бегать.

    – Не покажет результат – ну что ж, уйдет на самостоятельную подготовку. Я подчеркиваю это слово – на самостоятельную. И будет готовиться за счет региона, или за счет спонсоров, которые у него есть. Для того, чтобы попасть в команду на общих основаниях.

    Вспоминаю волнение на ЧМ перед эстафетой. Кто настоял на золотом составе?

    – Волнение было перед смешанной эстафетой. А классическая была упорядочена всеми категориями тренеров, там волнений не было. А вот смешенная да, вызывала много вопросов. Скажу откровенно, пришлось просто-напросто волевым усилием сказать: мы обязаны, мы должны начать ЧМ с любой медали.

    Значит, вы были единодушны с тренерами, что состав, выигравший золото в классической эстафете, должен бежать?

    – Безусловно, – сказал Кравцов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

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