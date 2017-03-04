Кубок IBU. Спринт. Виролайнен победила, Шумилова – 2-я, Сливко – 3-я
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня на этапе Кубка IBU в Контиолахти выиграла спринт.
Кубок IBU
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Спринт
1. Дарья Виролайнен (Россия) – 20.48,4 (0+1)
2. Екатерина Шумилова (Россия) – 18,6 (0+0)
3. Виктория Сливко (Россия) – 30,7 (0+0)
4. Анна Вайдель (Германия) – 47,8 (0+1)
5-6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 48,5 (0+0)
5-6. Кристина Скъевдаль (Норвегия) – 48,5 (0+0)
7. Анастасия Загоруйко (Россия) – 49,2 (0+1)...
12. Анна Никулина (Россия) – 58,5 (0+1)
13. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.00,2 (1+0)
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