Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня на этапе Кубка IBU в Контиолахти выиграла спринт.

Кубок IBU

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

1. Дарья Виролайнен (Россия) – 20.48,4 (0+1)

2. Екатерина Шумилова (Россия) – 18,6 (0+0)

3. Виктория Сливко (Россия) – 30,7 (0+0)

4. Анна Вайдель (Германия) – 47,8 (0+1)

5-6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 48,5 (0+0)

5-6. Кристина Скъевдаль (Норвегия) – 48,5 (0+0)

7. Анастасия Загоруйко (Россия) – 49,2 (0+1)...

12. Анна Никулина (Россия) – 58,5 (0+1)

13. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.00,2 (1+0)