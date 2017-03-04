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    Кубок IBU. Спринт. Виролайнен победила, Шумилова – 2-я, Сливко – 3-я

    Теги сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен результаты сборная Швеции жен Кубок IBU Анастасия Загоруйко (Романова) Екатерина Шумилова Дарья Виролайнен Ульяна Кайшева Анна Никулина Виктория Сливко Анна Вайдель Йоханна Скоттхайм

    Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня на этапе Кубка IBU в Контиолахти выиграла спринт.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Женщины

    Спринт

    1. Дарья Виролайнен (Россия) – 20.48,4 (0+1)
    2. Екатерина Шумилова (Россия) – 18,6 (0+0)
    3. Виктория Сливко (Россия) – 30,7 (0+0)
    4. Анна Вайдель (Германия) – 47,8 (0+1)
    5-6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 48,5 (0+0)
    5-6. Кристина Скъевдаль (Норвегия) – 48,5 (0+0)
    7. Анастасия Загоруйко (Россия) – 49,2 (0+1)...
    12. Анна Никулина (Россия) – 58,5 (0+1)
    13. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.00,2 (1+0)

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