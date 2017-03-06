Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги выступления женской команды на предолимпийской неделе в Пхенчхане.

«У них была большая соревновательная практика, много стартов, держать такую нагрузку очень сложно, имея такой уровень подготовки. Но все равно у нас есть две спортсменки – Татьяна Акимова и Ирина Старых, которые составят конкуренцию на следующий год, будут участвовать в борьбе за медали.

– Результаты женской команды в эстафете подняли очередную волну критики. Что можете на это ответить?

– Я могу сказать одно: не все так плохо, если учитывать то, что мы имеем. Самый основной старт в этом году был чемпионат мира, и команда вышла на свое оптимальное состояние. Функциональное состояние я имею в виду. По дистанции девочки отработали хорошо, но не справились со стрельбой.

Они завоевали медаль в смешанной эстафете, было четвертое место у Старых в гонке преследования. Успешное было выступление в спринте. Сегодня, когда ушли 80% опытных спортсменок, сразу ожидать успеха от тех, кто выступал на Кубке IBU или тех, кто занимал на этапах Кубка мира 60-70-е места...

У нас есть две очень сильных спортсменки, они докажут на следующий год и покажут, что достойны выступать за сборную России. Есть молодые спортсменки, достаточно интересные, надеемся, что и они на следующий год тоже прибавят», – сказал Касперович.