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    Александр Касперович: «Акимова и Старых составят конкуренцию лидерам на следующий год, будут бороться за медали»

    Теги Кубок мира сборная России жен Александр Касперович Татьяна Акимова (Семенова) Ирина Старых

    Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги выступления женской команды на предолимпийской неделе в Пхенчхане.

    «У них была большая соревновательная практика, много стартов, держать такую нагрузку очень сложно, имея такой уровень подготовки. Но все равно у нас есть две спортсменки – Татьяна Акимова и Ирина Старых, которые составят конкуренцию на следующий год, будут участвовать в борьбе за медали.

    Результаты женской команды в эстафете подняли очередную волну критики. Что можете на это ответить?

    – Я могу сказать одно: не все так плохо, если учитывать то, что мы имеем. Самый основной старт в этом году был чемпионат мира, и команда вышла на свое оптимальное состояние. Функциональное состояние я имею в виду. По дистанции девочки отработали хорошо, но не справились со стрельбой.

    Они завоевали медаль в смешанной эстафете, было четвертое место у Старых в гонке преследования. Успешное было выступление в спринте. Сегодня, когда ушли 80% опытных спортсменок, сразу ожидать успеха от тех, кто выступал на Кубке IBU или тех, кто занимал на этапах Кубка мира 60-70-е места...

    У нас есть две очень сильных спортсменки, они докажут на следующий год и покажут, что достойны выступать за сборную России. Есть молодые спортсменки, достаточно интересные, надеемся, что и они на следующий год тоже прибавят», – сказал Касперович.

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