5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане пройдет женская эстафета. В составе российской команды на старт выйдут Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых.

Дата проведения 5 марта, 10.30

Россия (№8): Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.

Германия (№1): Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.

Франция (№2): Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье.

Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

Норвегия (№6): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю.

Швеция (№7): Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.