Кубок мира. Эстафета. Акимова, Миронова, Услугина и Старых выступят в гонке
5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане пройдет женская эстафета. В составе российской команды на старт выйдут Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых.
- Дата проведения
- 5 марта, 10.30
Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета
Россия (№8): Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.
Германия (№1): Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.
Франция (№2): Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье.
Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.
Норвегия (№6): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю.
Швеция (№7): Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.
Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.
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