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    Кубок мира. Эстафета. Акимова, Миронова, Услугина и Старых выступят в гонке

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    5 марта на предолимпийской неделе в Пхенчхане пройдет женская эстафета. В составе российской команды на старт выйдут Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Услугина и Ирина Старых.

    Дата проведения
    5 марта, 10.30
    Онлайн гонки

    Пхенчхан, Южная Корея. Эстафета

    Россия (№8): Татьяна Акимова (Семенова), Светлана Миронова, Ирина Услугина (Трусова), Ирина Старых.

    Германия (№1): Надин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд.

    Франция (№2): Анаис Шевалье, Анаис Бескон, Жюстин Брезаз, Селия Эмонье.

    Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

    Норвегия (№6): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Ульсбю.

    Швеция (№7): Шардин Слоф, Муна Брурссон, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

    Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Дарья Домрачева.

     

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