Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал решение IBU перенести чемпионат мира-2021 из Тюмени.

«Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта.

Нам надо следовать тому, что вчера сказал президент страны. Нужно следовать логике восстановления своих антидопинговых служб, РУСАДА будет восстановлено, сами собой все вопросы отпадут», – рассказал Мутко.

Ранее президент СБР Александр Кравцов сказал: «Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс».