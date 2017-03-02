Мужской масс-старт на «Первом канале», вписанный в показ «Служебного романа», стал самой рейтинговой трансляцией ЧМ-2017

Мужской масс-старт на «Первом канале» стал самой рейтинговой трансляцией чемпионата мира в австрийском Хохфильцене на российском телевидении.

Гонка была вписана в показ советского фильма «Служебный роман». До биатлона был показан первый час фильма, окончание киноленты «Первый канал» показал сразу после спортивной трансляции.

Средняя аудитория биатлона составила 3,2 миллиона человек, что на 750 тысяч больше, чем у первой части «Служебного романа». Продолжение фильма посмотрело еще большее количество зрителей – 3,84 миллиона, сообщает Sport Connect со ссылкой на данные Mediascope (ранее компания называлась TNS).

Трансляция масс-старта стала самой рейтинговой биатлонной гонкой на «Первом канале» с 2016 года. По рейтингу показ гонки с общего старта опередил трансляцию победной для России мужской эстафеты, которую вел «Матч ТВ» (4,6% против 3,2%).

Мужской масс-старт ЧМ-2017 занял 14-е место в топ-100 программ российского ТВ на прошлой неделе