Мужской масс-старт ЧМ-2017 занял 14-е место в топ-100 программ российского ТВ на прошлой неделе

Мужской масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, показанный в эфире «Первого канала», по данным Mediascope, вошел в топ-100 популярных программ российского ТВ на прошлой неделе.

Рейтинг гонки составил 4,6% (от всех телезрителей в стране), доля – 14,8% (от количества телезрителей в данный момент). На первом месте в топ-100 программа «Лучше всех!» с рейтингом 8,9% и долей 22,9%.

Всего в топ-100 прошлой недели вошло 5 трансляций биатлона – масс-старт и женская эстафета («Первый канал»), мужская эстафета, женский масс-старт и мужская индивидуальная гонка («Матч ТВ»). На первой неделе ЧМ-2017 таких трансляций также было пять – спринт, смешанная эстафета, женский пасьют («Первый канал»), мужской пасьют, женский спринт («Матч ТВ»).

В топ-10 спортивных трансляций за две недели биатлонные трансляции, в том числе повторы и программа Дмитрия Губерниева, заняли 14 мест из 20.

Топ-10 спортивных трансляций (6-12 февраля)

Топ-10 спортивных трансляций (13-19 февраля)