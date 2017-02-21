Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров поделился мнением о допинговом скандале с российскими спортсменами.

«WADA ведет с Россией полноценную войну с использованием политических, информационных, финансовых, агентурных и прочих ресурсов, а мы войну не ведем и даже к ней не готовимся.

WADA попало в очень сомнительное положение, когда хакеры взломали его базу и впечатляющие подробности о сомнительных терапевтических исключениях стали предметом гласности. Для WADA нужен громоотвод, чтобы перевести общественное внимание со своих проблем на другую тему. И таким громоотводом стала Россия.

Это вполне полуполицейская контора со своими платными агентами и сетью осведомителей; во-вторых, агентство уже давно никому не подконтрольно, включая, естественно, МОК; в-третьих, давно и исправно нарушает права человека (в данном случае спортсмена в части презумпции невиновности) и не несет никакой ответственности за свои ошибки, даже если ломает судьбу спортсмена.

Я ознакомился со вторым докладом «крупного специалиста по России» Ричарда Макларена – и, если опустить политкорректность, это бездоказательная клевета и чистая дымовая завеса. Совершенно неслучайно доклад был «засекречен» и заслан в международные федерации на рассмотрение и решение с параллельным диким PR-сопровождением и политическим давлением на федерации.

Нужно подать в суд на Макларена и WADA от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету. Потребовать по одному миллиону долларов компенсации (не меньше) по каждому иску. Пусть WADA потрудится доказать виновность спортсменов либо заплатит за клевету», – написал Прохоров.

Михаил Прохоров: «Никакой дружной семьи в биатлоне не было и никогда не будет»