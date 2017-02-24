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    Антон Шипулин: «Русский менталитет не позволяет получать удовольствие от гонок»

    Теги сборная России Антон Шипулин ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о психологическом давлении на главных стартах.

    «Не хочу говорить за всех, но лично я на этом чемпионате мира, за исключением спринтерской гонки, чувствовал себя неплохо.

    Но в нашем российском биатлоне есть такая проблема: как только начинается чемпионат мира или другой большой турнир, мы сразу начинаем вешать на себя ярлыки. Это наш русский менталитет, который не позволяет получать удовольствие от гонок, как это делают французы или норвежцы», – сказала Шипулин.

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