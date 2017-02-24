Российский биатлонист Евгений Гараничев подвел итоги чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«По пятибалльной шкале оцениваю чемпионат мира примерно на троечку. Были позитивные моменты, но остался осадок из-за того, что не удалось показать более высокий результат.

Начинался для нас чемпионат удачно – с бронзы в миксте. Думали, что все в том же духе и продолжится. Но чего-то не хватало. Пока не случилась мужская эстафета. Парни – красавцы, они выступили великолепно.

– С французскими биатлонистами общаетесь нормально?

– Никаких проблем с теми же Симоном Фуркадом или Жаном-Гийомом Беатриксом никогда не было. Последний так и вовсе немножко говорит на русском.

Да, у Мартена Фуркада с Антоном Шипулиным случилась перепалка. Но Антон поставил его на место. И в конце чемпионата мира Мартен вел себя уже по-другому», – сказал Гараничев.