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    Евгений Гараничев: «Шипулин поставил Фуркада на место, и к концу ЧМ-2017 француз вел себя уже по-другому»

    Теги сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Евгений Гараничев ЧМ-2017

    Российский биатлонист Евгений Гараничев подвел итоги чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

    «По пятибалльной шкале оцениваю чемпионат мира примерно на троечку. Были позитивные моменты, но остался осадок из-за того, что не удалось показать более высокий результат.

    Начинался для нас чемпионат удачно – с бронзы в миксте. Думали, что все в том же духе и продолжится. Но чего-то не хватало. Пока не случилась мужская эстафета. Парни – красавцы, они выступили великолепно.

    С французскими биатлонистами общаетесь нормально?

    – Никаких проблем с теми же Симоном Фуркадом или Жаном-Гийомом Беатриксом никогда не было. Последний так и вовсе немножко говорит на русском.

    Да, у Мартена Фуркада с Антоном Шипулиным случилась перепалка. Но Антон поставил его на место. И в конце чемпионата мира Мартен вел себя уже по-другому», – сказал Гараничев.

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