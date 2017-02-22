Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер раскритиковала существующую систему проведения Олимпийских игр.

«Необходимо попытаться сделать Олимпийские игры более привлекательными, устойчивыми и не такими дорогими.

Не должно быть такого, как сейчас, что все европейские города настроены против проведения Игр. Бессмысленно проводить Олимпиады только в Азии. Или в странах, где огромное количество денег, но не развиты зимние виды спорта.

Какие прекрасные Олимпийские игры были бы в Норвегии, Швейцарии или Германии. Это колыбель лыжных видов спорта. Мы должны переосмыслить эту ситуацию», – заявила Дальмайер

Несмотря на критику, биатлонистка отметила что ставит перед собой высокие задачи на предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане.

«В следующем году в Пхенчхане я хочу выиграть олимпийское золото», – добавила Дальмайер.