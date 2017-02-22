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    Лаура Дальмайер: «Бессмысленно проводить Олимпиады там, где есть деньги, но не развиты зимние виды»

    Теги сборная Германии жен МОК Пхенчхан-2018 Пекин-2022 Лаура Дальмайер

    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер раскритиковала существующую систему проведения Олимпийских игр.

    «Необходимо попытаться сделать Олимпийские игры более привлекательными, устойчивыми и не такими дорогими.

    Не должно быть такого, как сейчас, что все европейские города настроены против проведения Игр. Бессмысленно проводить Олимпиады только в Азии. Или в странах, где огромное количество денег, но не развиты зимние виды спорта.

    Какие прекрасные Олимпийские игры были бы в Норвегии, Швейцарии или Германии. Это колыбель лыжных видов спорта. Мы должны переосмыслить эту ситуацию», – заявила Дальмайер

    Несмотря на критику, биатлонистка отметила что ставит перед собой высокие задачи на предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане.

    «В следующем году в Пхенчхане я хочу выиграть олимпийское золото», – добавила Дальмайер.

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