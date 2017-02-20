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    Максим Цветков: «Не получил положительных отзывов за исполнение гимна, сказали, что плохо пою»

    Теги сборная России сборная Франции Мартен Фуркад Максим Цветков ЧМ-2017

    Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об исполнении гимна на церемонии награждения после эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене.

    Что вспоминать будешь – как гонку бежал или как гимн пел?

    – Как гимн пел, точнее, мне это будут припоминать.

    Не получил положительных отзывов, мне писали, что я плохо пою, – сказал Цветков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Если честно, на следующее утро я в интернете посмотрел видео с награждения… на подиуме мне казалось, что Цветков поет лучше, чем оказалось на самом деле», – отметил французский биатлонист Мартен Фуркад.

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