Дмитрий Губерниев: «Шипулин знает, что выиграет личное золото в Пхенчхане-2018. Я в этом убежден»
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ-2017.
«Как ни странно, я поставлю мужчинам четыре с плюсом, а девушкам – четыре с минусом. Но тройки не заслужил никто. Все боролись, несмотря на отсутствие медалей у женщин. Ну, кроме смешанной эстафеты, разумеется.
Я бы сказал, чемпионат был скандально-интересным. Но ведь самое главное, что мы все помирились. Бесследно, конечно, вся эта ругань не прошла ни для кого. Мартен Фуркад мне сказал, что очень сильно переживал, из-за этого медалей недобрал.
Однако и спортивная справедливость есть. С одной стороны, мы расстраиваемся, что Шипулин финишировал четвертым. Но, например, биатлонные боги улыбнулись Симону Шемпу, который как и Антон, долго не мог завоевать личное золото.
Антон Шипулин знает, что выиграет личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Я в этом убежден. Причем мы еще и в эстафете победим. То есть золота будет два. Это важно», – рассказал Губерниев.
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