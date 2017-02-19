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    Дмитрий Губерниев: «Шипулин знает, что выиграет личное золото в Пхенчхане-2018. Я в этом убежден»

    Теги сборная России сборная России жен сборная Германии сборная Франции Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Мартен Фуркад Симон Шемп ЧМ-2017

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ-2017.

    «Как ни странно, я поставлю мужчинам четыре с плюсом, а девушкам – четыре с минусом. Но тройки не заслужил никто. Все боролись, несмотря на отсутствие медалей у женщин. Ну, кроме смешанной эстафеты, разумеется.

    Я бы сказал, чемпионат был скандально-интересным. Но ведь самое главное, что мы все помирились. Бесследно, конечно, вся эта ругань не прошла ни для кого. Мартен Фуркад мне сказал, что очень сильно переживал, из-за этого медалей недобрал.

    Однако и спортивная справедливость есть. С одной стороны, мы расстраиваемся, что Шипулин финишировал четвертым. Но, например, биатлонные боги улыбнулись Симону Шемпу, который как и Антон, долго не мог завоевать личное золото.

    Антон Шипулин знает, что выиграет личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Я в этом убежден. Причем мы еще и в эстафете победим. То есть золота будет два. Это важно», – рассказал Губерниев.

    Шипулин вновь без личного золота. Это судьба?

    Опрос

    Выиграет ли Шипулин личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане?

    2835 голосов
    • Да
      64%
    • Нет
      36%

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