Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ-2017.

«Как ни странно, я поставлю мужчинам четыре с плюсом, а девушкам – четыре с минусом. Но тройки не заслужил никто. Все боролись, несмотря на отсутствие медалей у женщин. Ну, кроме смешанной эстафеты, разумеется.

Я бы сказал, чемпионат был скандально-интересным. Но ведь самое главное, что мы все помирились. Бесследно, конечно, вся эта ругань не прошла ни для кого. Мартен Фуркад мне сказал, что очень сильно переживал, из-за этого медалей недобрал.

Однако и спортивная справедливость есть. С одной стороны, мы расстраиваемся, что Шипулин финишировал четвертым. Но, например, биатлонные боги улыбнулись Симону Шемпу, который как и Антон, долго не мог завоевать личное золото.

Антон Шипулин знает, что выиграет личное золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Я в этом убежден. Причем мы еще и в эстафете победим. То есть золота будет два. Это важно», – рассказал Губерниев.

Шипулин вновь без личного золота. Это судьба?