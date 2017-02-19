Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, почему на церемонии награждения на чемпионате мира в Хохфильцене отказался петь гимн вместе с мужской сборной России.

«Сразу закралась мысль бежать на сцену, но там ведь полиция, мало ли. Самым трудным было уговорить ведущего отдать мне микрофон.

Он потом сказал, что опешил и решил, что какой-то русский медведь лезет к нему драться. Но потом вспомнил, кто я, мы раньше встречались.

Максимом Цветковым я восхищался на дистанции, но он и спел невероятно мощно. Волков, Шипулин и Бабиков тоже большие молодцы.

– Вы ведь тоже известны своим голосом. Почему не пели?

– Я посчитал это нескромным. На пьедестале должны стоять спортсмены. Поэтому я стоял рядом и помогал ребятам», – сказал Губерниев.

Тот случай, когда Губерниев – красавец