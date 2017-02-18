Телекомментатор Дмитрий Губерниев спокойно отреагировал на инцидент с гимном во время церемонии награждения сборной России, когда вместо нынешнего гимна заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки.

«Не надо раздувать из этой истории скандал. Наоборот, благодаря организаторам мы сначала сами спели гимн, а потом еще и послушали его. Все получилось просто замечательно. Тем более сами организаторы уже 1000 раз извинились.

И если бы не этот случай, как бы узнали, что у нас такая блестящая музыкальная команда?» – заявил Губерниев.

«Естественно, надо было что-то делать, поскольку наш девиз – «или грудь в крестах, или голова в кустах». Объясняю организатору: «Не то звучит!» Побежали искать кого-то, чтобы включить правильный гимн.

Я силой забрал микрофон, и принял единственное правильное решение – отдать его нашим парням. И сам рядом с ними встал. Мы вместе пели, я дирижировал.

Пели дружно, что естественно, если хором руководит такой дирижер, как я. Не могло быть иначе. Всегда мечтал дирижировать каким-нибудь приличным оркестром, но у меня нет соответствующего образования. Поэтому спел с ребятами. Они – большие молодцы.

Считаю, что поступил абсолютно правильно, потому что с нами и весь стадион пел, за что я получил огромную благодарность от организаторов», – добавил комментатор.

Тот случай, когда Губерниев – красавец