Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что урегулировал конфликт с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

Напомним, что во время трансляции смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене Губерниев назвал Фуркада «свиньей» после того, как француз столкнулся с россиянином Александром Логиновым.

«Мы помирились с Фуркадом. Поговорили. Выслушали друг друга. Поняли друг друга. Я сказал, что сожалею о своих словах. Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет. Действовали тогда все на эмоциях. Я рад. Мартен тоже рад. Да здравствует мир!» – написал Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Мартен Фуркад, ты свинья»