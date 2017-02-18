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    Дмитрий Губерниев: «Мы помирились с Фуркадом. Я сказал, что сожалею о своих словах»

    Теги сборная Франции Дмитрий Губерниев фото Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что урегулировал конфликт с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

    Напомним, что во время трансляции смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене Губерниев назвал Фуркада «свиньей» после того, как француз столкнулся с россиянином Александром Логиновым.

    «Мы помирились с Фуркадом. Поговорили. Выслушали друг друга. Поняли друг друга. Я сказал, что сожалею о своих словах. Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет. Действовали тогда все на эмоциях. Я рад. Мартен тоже рад. Да здравствует мир!» – написал Губерниев.

    Дмитрий Губерниев: «Мартен Фуркад, ты свинья»

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