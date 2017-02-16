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    Антон Шипулин: «Обидно. Рассчитывал на хороший результат»

    Теги сборная России Антон Шипулин ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «Обидно. Рассчитывал на хороший результат. Вообще не волновался, старался работать как на тренировке. Но на первом рубеже допустил два промаха – для гонки это недопустимо.

    Старался не думать о гонке, нисколько не волновался, притом, что первый номер. Все было бы хорошо, если не первый рубеж. Понимал, что с двумя промахами очень сложно добраться до подиума, но я приехал на ЧМ, чтобы сражаться до конца. Я делал все, чтобы выжать максимум.

    Не сказал бы, что состояние идеальное. Но неплохое. Проиграл Фуркаду немного, в принципе доволен. Надо будет работать дальше с таким же самочувствием. Мы готовились так, чтобы ходом быть здесь конкурентоспособными. Эту задачу в принципе выполнили, просто не получилось со стрельбой», – рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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