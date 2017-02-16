Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение об участии сборной России в Пхенчхане-2018 будет принято позднее.

Напомним, что накануне стало известно о приглашении на Игры, которое от МОК получил Олимпийский комитет России (ОКР).

«ОКР получил приглашение на прошлой неделе вместе с другими национальными комитетами. Решение по допуску команд и спортсменов в соревнованиям будет принято позднее», – сказал пресс-атташе.

Напомним, что МОК открыл дисциплинарные дела против 28 российских спортсменов, выступавших на Играх-2014, в связи с подозрениями в использовании допинга. Кроме того, две комиссии МОК проводят расследования в связи с обвинениями в подмене допинг-проб на Играх в Сочи.