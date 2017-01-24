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    Глава оргкомитета Пхенчхана-2018: «Думаю, Россия сможет соответствовать критериям МОК для допуска к Играм»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Глава организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом выразил уверенность в том, что Россия примет участие в Олимпиаде.

    «С их новым планом и тем, какие действия предпринимаются, думаю, они в состоянии выполнить антидопинговые критерии.

    Я не беспокоюсь на этот счет. В свою очередь, мы будем полностью следовать тем критериям, которые выставит Международный олимпийский комитет (МОК). Но я верю в то, что Россия может им соответствовать», – сказал Ли Хи Пом.

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