Глава оргкомитета Пхенчхана-2018: «Думаю, Россия сможет соответствовать критериям МОК для допуска к Играм»

Глава организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом выразил уверенность в том, что Россия примет участие в Олимпиаде.

«С их новым планом и тем, какие действия предпринимаются, думаю, они в состоянии выполнить антидопинговые критерии.

Я не беспокоюсь на этот счет. В свою очередь, мы будем полностью следовать тем критериям, которые выставит Международный олимпийский комитет (МОК). Но я верю в то, что Россия может им соответствовать», – сказал Ли Хи Пом.