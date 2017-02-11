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    Александр Жуков: «Большинство моих коллег в МОК против отстранения чистых россиян от Игр»

    Теги допинг МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал об отношении к России в Международном олимпийском комитете (МОК).

    – Чувствуете ли вы, что на волне допинговых скандалов отношение к нашей стране в международных спортивных структурах изменилось в худшую сторону?

    – Как член МОК могу вам сказать, что большинство моих коллег по-прежнему категорически против отстранения чистых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Их поддержку мы ощущаем постоянно, – сказал Жуков.

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