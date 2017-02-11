Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рассказал об отношении к России в Международном олимпийском комитете (МОК).

– Чувствуете ли вы, что на волне допинговых скандалов отношение к нашей стране в международных спортивных структурах изменилось в худшую сторону?

– Как член МОК могу вам сказать, что большинство моих коллег по-прежнему категорически против отстранения чистых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Их поддержку мы ощущаем постоянно, – сказал Жуков.