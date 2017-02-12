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    ЧМ-2017. Подчуфарова, Старых, Слепцова и Акимова побегут индивидуальную гонку

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен Дмитрий Губерниев Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017 Ирина Старых

    Комментатор Дмитрий Губерниев назвал состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Хохфильцене.

    «Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова побегут индивидуальную гонку в среду», – написал Губерниев.

    Комментатор также сообщил, что Ирина Услугина, бежавшая в Хохфильцене спринт и гонку преследования, вернется в Риднау.

    Женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля, начало – 16.30 по московскому времени.

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