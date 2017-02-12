Комментатор Дмитрий Губерниев назвал состав женской сборной России на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Хохфильцене.

«Ольга Подчуфарова, Ирина Старых, Светлана Слепцова и Татьяна Акимова побегут индивидуальную гонку в среду», – написал Губерниев.

Комментатор также сообщил, что Ирина Услугина, бежавшая в Хохфильцене спринт и гонку преследования, вернется в Риднау.

Женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля, начало – 16.30 по московскому времени.