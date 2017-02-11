Тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал примирение французского биатлониста Мартена Фуркада и россиянина Антона Шипулина, произошедшее после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Я расцениваю эту ситуацию крайне позитивно. По-настоящему здорово, что два самых сильных и стабильных спортсмена мира нашли в себе силы примириться. Думаю, они успокоились, пришли в себя и теперь будут соперничать только на трассе», – сказал Гросс.

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