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    Рикко Гросс: «Здорово, что два самых сильных спортсмена мира нашли в себе силы примириться»

    Теги Рикко Гросс сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал примирение французского биатлониста Мартена Фуркада и россиянина Антона Шипулина, произошедшее после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене.

    «Я расцениваю эту ситуацию крайне позитивно. По-настоящему здорово, что два самых сильных и стабильных спортсмена мира нашли в себе силы примириться. Думаю, они успокоились, пришли в себя и теперь будут соперничать только на трассе», – сказал Гросс.

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