Мартен Фуркад: «Шипулина я знаю уже 10 лет, и этот эпизод не повлияет на наши отношения»
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, как прошло примирение с россиянином Антоном Шипулиным.
Напомним, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Шипулин отказался пожимать Фуркаду руку на подиуме, после чего француз ушел с цветочной церемонии.
«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова.
Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было.
На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что русские пригласят меня выпить водки», – сказал Фуркад.
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