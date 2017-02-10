Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал критику Мартена Фуркада в адрес Александра Логинова.

«Мартен Фуркад мне как человек, мягко говоря, не симпатичен. То, как он ведет себя по отношению к Логинову, это просто скотство. Александр честно отбыл дисквалификацию. Совершенно справедливо попал в состав на чемпионат. Причем, наши тренеры ведь еще и не хотели его включать, все оглядывались на Европу: а поймут ли их, а не случится ли чего? Эта наша вечная оглядка на Запад!

То, что Шипулин не подал Фуркаду на награждении руку — это стыд и позор. Недостойное поведение Антона. Как бы кто не вел себя по отношению к тебе или твоим товарищам, ты сам должен быть безукоризненным в поведении, не давать повода. Шипулин, к сожалению, его дал», – рассказал Алябьев.