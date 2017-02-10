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    Виталий Мутко: «Может, и правильно, что отстраняют Глазырину. Она выиграет, а потом еще и медаль заберут»

    Теги Виталий Мутко сборная России жен допинг Екатерина Глазырина ЧМ-2017

    Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал временное отстранение российской биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена о допинге.

    «Федерация, когда делает заявку, должна быть внимательнее. Человек приезжает на соревнование, а там оказывается, что она в списке спортсменов, по которым ведется расследование. Зачем тогда заявку отправлять? Катя-то не отстранена.

    Может, конечно, и правильно, что ее отстраняют от соревнований. Она выиграет, а потом еще и медаль заберут. Зачем?

    Сейчас на чемпионате мира по биатлону идет жесткий контроль за всеми нашими спортсменами. И мы к этому готовы. Они только приехали, и сразу — берут не только стандартные пробы, проверяют и кровь. Что ж, мы открыты. Я много раз говорил — у нас нет спортсменов-однодневок», – сказал Мутко.

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