Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин заявил, что скептически относится к перспективам биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых на Кубке мира.

«На чемпионате Европы более-менее бежали-то только болгары – пара человек, которые выступают на Кубке мира. Остальные-то – те люди, которые бежали на Кубке IBU.

Наши отправили еще Малышко и Гараничева. Ну, первый более-менее справился, а второй вообще ничего не показал. Вот Логинова, если сравнивать с Гараничевым и Малышко – ничем он не выделяется.

Да, выиграл за счет стрельбы, но я думаю, что если он покажется на Кубке мира, ему там мало не покажется. Как и Старых», – сказал Аликин.