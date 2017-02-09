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    Владимир Аликин: «Если Логинов появится на Кубке мира, ему мало не покажется. Как и Старых»

    Теги Владимир Аликин Кубок мира сборная России сборная России жен чемпионат Европы Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов ЧМ-2017 Ирина Старых

    Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин заявил, что скептически относится к перспективам биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых на Кубке мира.

    «На чемпионате Европы более-менее бежали-то только болгары – пара человек, которые выступают на Кубке мира. Остальные-то – те люди, которые бежали на Кубке IBU.

    Наши отправили еще Малышко и Гараничева. Ну, первый более-менее справился, а второй вообще ничего не показал. Вот Логинова, если сравнивать с Гараничевым и Малышко – ничем он не выделяется.

    Да, выиграл за счет стрельбы, но я думаю, что если он покажется на Кубке мира, ему там мало не покажется. Как и Старых», – сказал Аликин.

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