Старший тренер женской сборной Германии Геральд Хениг прокомментировал возвращение на международные старты россиян Александра Логинова и Ирины Старых, которые отбывали дисквалификацию за применение ЭПО.

«Они не испытывают никакого чувства вины. Мы знаем это по опыту других видов спорта. После того, как они отбыли дисквалификацию, они возвращаются без особых угрызений совести.

Но международная система такова, и мы должны принимать это, несмотря на то, что хотели бы другого развития событий. Чтобы решить проблему, наказание должно быть более строгим», – сказал Хениг.

«Логинов отбыл наказание, тут ничего не скажешь, но вот умно ли это – давать ему стартовать в нынешней ситуации», – добавил тренер мужской команды Марк Кирхнер.