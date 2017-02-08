Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Глава союза биатлонистов Норвегии: «Когда объявили о том, что Россия лишена ЧМ-2021, многие стали аплодировать»

    Теги IBU Союз биатлонистов Норвегии Туре Бейгард Эрленд Шлоквик ЧМ-2021

    Президент союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что решение о лишении России ЧМ-2021 в Тюмени было принято с одобрением на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

    «Когда решение появилось на экране, многие стали аплодировать.

    Ничего хорошего в таких проблемах России нет. Мы хотим, чтобы Россия вновь была одобрена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и чтобы там мог состояться чемпионат мира. Но сейчас было ошибкой отдавать им турнир», – сказал Шлоквик.

    «Думаю, это было правильное решение. И, думаю, что это хороший жест со стороны исполкома IBU – дать России возможность добровольно отказаться от турнира.

    Российская сторона была не согласна с таким решением, но они проводят антидопинговую работу. Они были разочарованы, но они понимали, что если продолжать этот спор, то поставят IBU в затруднительное положение», – отметил экс-глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться