Кравцов опроверг информацию о том, что Тюмень лишена ЧМ-2021
Журналист немецкого телеканала ZDF Нильс Кабен сообщил, что конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) пересмотрел решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени.
«Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону в 2021 году», – написал Кабен.
Отметим, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов опроверг эту информацию.
«Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще», – сказал Кравцов «Р-Спорту».
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