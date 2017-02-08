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    Кравцов опроверг информацию о том, что Тюмень лишена ЧМ-2021

    Теги СБР IBU Александр Кравцов стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) ЧМ-2021

    Журналист немецкого телеканала ZDF Нильс Кабен сообщил, что конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) пересмотрел решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

    «Тюмень не примет чемпионат мира по биатлону в 2021 году», – написал Кабен.

    Отметим, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов опроверг эту информацию.

    «Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще», – сказал Кравцов «Р-Спорту».

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