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    Александр Тихонов: «В отличие от Шипулина, я выиграл все»

    Теги Александр Тихонов Кубок мира сборная России Антон Шипулин Елена Вайцеховская ЧМ-2017

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вступил в дискуссию с журналистом Еленой Вайцеховской в Facebook об индивидуальной подготовке спортсменов.

    «У Шипулина безграмотный тренер – Крючков, сообщает нам великий Гуру биатлона Александр Тихонов. – Я вообще считаю, что капитан сборной не имеет морального права тренироваться отдельно от команды».

    Ну а это так, вспомнилось – из давно подзабытого:

    «Помню, был такой случай: накануне сезона-69 вышел приказ по спорткомитету СССР: с семьей, детьми и на личных автомобилях на тренировочные сборы не приезжать. Я приехал. Меня, естественно, тут же отправили обратно. А я поехал в Эстонию.

    Выиграл я в том сезоне все, что было можно. Вообще не оставлял никому никаких шансов. И все это лишь за счет того, что готовился самостоятельно», – написала Вайцеховская.

    Тихонов ответил ей: «Леночка, в отличие от Антона, я выиграл Все! Который год ждем того же самого! У меня была вынужденная ситуация, и я тренировался за свой счет!» – написал Тихонов.

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