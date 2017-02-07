Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой подготовки Антона Шипулина.

– Наш лидер Антон Шипулин готовился к сезону отдельно от сборной. И стал часто проигрывать соперникам на последних метрах дистанции.

– Потому что у Шипулина безграмотный тренер – Крючков. Я вообще считаю, что капитан сборной не имеет морального права тренироваться отдельно от команды. Деньги на подготовку Шипулина тратит государство, причем деньги немаленькие. Если он хочет тренироваться самостоятельно, пусть расходует свои кровные или ищет спонсоров. И тогда не будет никаких претензий.

– У Антона маленький ребенок, молодая жена. Понять парня можно – он хочет чаще видеть семью.

– Знаете что, я тоже был молодым. Но когда женился, готовился вместе с командой. А жена по возможности приезжала на сборы. И ничего, выдержал – 11 раз становился чемпионом мира и четырежды побеждал в эстафетах на Олимпийских играх. Когда тренируешься самостоятельно, невольно даешь себе поблажку. А в сборной есть главный тренер, там особо не забалуешь, – рассказал Тихонов.