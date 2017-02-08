Дмитрий Губерниев: «Подчуфарова, Акимова, Шипулин побегут в смешанной эстафете, Слепцова и Старых – в спринте»
Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил предварительный состав сборной России на первые гонки чемпионата мира в Хохфильцене.
«Подчуфарова и Акимова бегут у женщин микст.
Состав на спринт-пасьют: Старых, Слепцова, Акимова и Глазырина.
У мужчин смешанку «точно» бежит Шипулин. Тренеры думают, мы ждем», – написал Губерниев.
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