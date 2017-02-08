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    Дмитрий Губерниев: «Подчуфарова, Акимова, Шипулин побегут в смешанной эстафете, Слепцова и Старых – в спринте»

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Екатерина Глазырина Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017 Ирина Старых

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил предварительный состав сборной России на первые гонки чемпионата мира в Хохфильцене.

    «Подчуфарова и Акимова бегут у женщин микст.

    Состав на спринт-пасьют: Старых, Слепцова, Акимова и Глазырина.

    У мужчин смешанку «точно» бежит Шипулин. Тренеры думают, мы ждем», – написал Губерниев.

    Менеджер-2017. Как и где русские биатлонисты побегут на чемпионате мира

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