Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился мнением по поводу оптимальных сроков дисквалификации спортсменов за применение допинга.

«Я бы подписался под статьей об увеличении сроков дисквалификации за допинг. На мой взгляд, оптимальный срок за употребление запрещенных препаратов – три-четыре года с соблюдением уже существующих правил. То есть, если спортсмен дисквалифицирован, то он не имеет права тренироваться на спортивных объектах.

Но увеличение штрафов до миллиона долларов – это нереально. Мы просто потеряем мировой биатлон. Думаю, что восьмого февраля эти вопросы будут рассмотрены, но конкретное решение будет вынесено позже», – рассказал Аликин.