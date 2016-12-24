Бывший старший тренер сборной России Владимир Аликин поделился мнением о допинговом скандале с российскими биатлонистами и действиях чиновников.

«У меня складывается такое впечатление, что люди, которые должны бороться за спортсменов совместно с федерациями, ведут себя пассивно.

В последнее время берут много интервью у спортсменов, и они много высказываются, но я не вижу ни одного твердого и программного официального заявления господина Мутко, министра спорта Колобкова или Кравцова. Все, что я слышал от Кравцова, – это то, что нас пронесло, но это не ответ руководителя СБР.

У меня есть подозрение, что нет жесткой политики со стороны функционеров. Колобков недавно сказал, что СБР поторопился, отказавшись от этапа Кубка мира. Получается, у них даже не было никакого согласования, что и как говорить.

– А как можно охарактеризовать отношения спортсменов с функционерами и их защищенность?

– Я считаю, что с моих времен мало что поменялось. Я до сих пор анализирую отстранение Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко в 2009 году. Я потом разговаривал с Альбиной, и она сказала, что ее дело было выигрышным, но наши взяли и все развалили.

Там было очень много нестыковок даже в заявлениях, которые делал Бессеберг. Сначала написал, что русские попались на китайской сере. Мы все в шоке были!

Что это за вещество такое? Потом буквально через неделю заявляет, что это оказывается эритропоэтин, затем делает какое-то третье заключение», – сказал Аликин.