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    Владимир Аликин: «Все, что я слышал от Кравцова, – это то, что нас пронесло, но это не ответ руководителя СБР»

    Теги Виталий Мутко Владимир Аликин сборная России сборная России жен допинг СБР Александр Кравцов Павел Колобков Министерство спорта России

    Бывший старший тренер сборной России Владимир Аликин поделился мнением о допинговом скандале с российскими биатлонистами и действиях чиновников.

    «У меня складывается такое впечатление, что люди, которые должны бороться за спортсменов совместно с федерациями, ведут себя пассивно.

    В последнее время берут много интервью у спортсменов, и они много высказываются, но я не вижу ни одного твердого и программного официального заявления господина Мутко, министра спорта Колобкова или Кравцова. Все, что я слышал от Кравцова, – это то, что нас пронесло, но это не ответ руководителя СБР.

    У меня есть подозрение, что нет жесткой политики со стороны функционеров. Колобков недавно сказал, что СБР поторопился, отказавшись от этапа Кубка мира. Получается, у них даже не было никакого согласования, что и как говорить.

    – А как можно охарактеризовать отношения спортсменов с функционерами и их защищенность?

    – Я считаю, что с моих времен мало что поменялось. Я до сих пор анализирую отстранение Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко в 2009 году. Я потом разговаривал с Альбиной, и она сказала, что ее дело было выигрышным, но наши взяли и все развалили.

    Там было очень много нестыковок даже в заявлениях, которые делал Бессеберг. Сначала написал, что русские попались на китайской сере. Мы все в шоке были!

    Что это за вещество такое? Потом буквально через неделю заявляет, что это оказывается эритропоэтин, затем делает какое-то третье заключение», – сказал Аликин.

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